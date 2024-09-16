Trabzonspor'un efsane başkanı Şamil Ekinci hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, efsane başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.