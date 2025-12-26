Habertürk
        Trabzonspor'un en istikrarlısı Arseniy Batagov!

        Trabzonspor'un en istikrarlısı Arseniy Batagov!

        Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk yarısında sahada en uzun kalan hat savunma olurken, bireysel dakikalarda 1,395 ile Arseniy Batagov başı çekti. Kanatlarda ise en uzun süre 1,276 dakika ile Zubkov'dan geldi.

        Giriş: 26.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:48
        1

        Trabzonspor’da Süper Lig’in ilk devresinde oyuncuların sahada kaldığı toplam süreler ve skor katkıları, takımın ilk yarı performans tablosunu rakamlarla ortaya koydu. Bordo-mavili ekipte ilk yarının en fazla sahada kalan oyuncusu 1,395 dakika ile 16 maçın tamamında ilk 11 başlayan Arseniy Batagov oldu. Savunma hattının pas trafiğinde önemli rol oynayan Batagov, devreyi 2 asist ve 1 sarı kartla tamamladı.

        2

        Sağ bek Wagner Pina, 1,274 dakika ile 15 maçta ilk 11 çıkarken 3 asist üretti, 2 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Kaleci Andre Onana ise 1,170 dakika ile 13 maçta ilk 11 görev alıp 1 asist yapıp, 1 sarı kart gördü. Stoper hattında Stefan Savic 1,036 dakika ile 12 kez ilk 11 başlayıp 1 gol ve 1 asist katkısı verdi, 3 sarı kart gördü.

        3

        KANAT HATTINDA ZUBKOV

        Trabzonspor’da kanat hattında ilk yarının en verimli süre performansını 1,276 dakika ile 17 maçta 15 kez ilk 11 başlayan Oleksandr Zubkov verdi. Zubkov bu periyotta 2 gol ve 3 asist üretti. 1 sarı kart gördü. Sağ kanatta Kazeem Olaigbe de 967 dakika ile 16 maçta 12 kez ilk 11 başlamasına rağmen gol veya asist katkısı sağlayamadı. Bek-kanat bağlantılarında Wagner Pina’nın 3 asist sekansı ve Zubkov’un skor katkıları, sağ koridor pas akışının en yoğun hattı olarak rakamlara yansıdı.

        4

        ORTA SAHADA FOLCARELLİ

        Trabzonspor’da orta sahada en fazla süreyi 1,258 dakika ile 15 maçın tamamında ilk 11 başlayan Tim Jabol Folcarelli verdi. Süre aldığı maçlarda toplam 2 sarı kart gören Folcarelli, 3 asist yaparak takımına katkı sundu. Christ Inao Oulai 763 dakika ile 9 maçta ilk 11 başlayıp 2 gol ve 3 asistle orta saha üretkenliğinde dikkat çekti. Genç oyuncu devreyi 4 sarı kartla tamamladı.

        5

        Orta sahada Okay Yokuşlu, 799 dakika ile 11 maçta 10 kez ilk 11 görev alıp 1 gol attı, 1 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Ozan Tufan ise 488 dakika ile 11 maçta 5 kez ilk 11 başlayıp 1 sarı kart gördü.

        6

        ONUACHU VARSA SORUN YOK

        Trabzonspor’da forvet hattında ilk yarının süre yükünü 1,304 dakika ile 15 maçta 15 kez ilk 11 başlayan Paul Onuachu taşıdı. Onuachu bu periyotta 11 gol atıp 1 asist yaptı ve 4 sarı kart gördü.

        7

        Hücum hattının bir diğer skorer ismi Ernest Muçi oldu; 715 dakika ile 13 maçta 8 kez ilk 11 başlayan Muçi 7 gol ve 1 asist üretti, 2 sarı kart gördü.

        8

        EN AZ SÜRE ALANLAR

        Trabzonspor’da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ise sezonun ilk maçı olan Kocaelispor karşılaşmasında 84 dakika süre aldı. Altyapıdan Salih Malkoçoğlu 3 maçta 25 dakika, Boran Başkan 1 maçta 1 dakika, Cihan Çanak ise 3 maçta 35 dakika süre buldu.

