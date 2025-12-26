Trabzonspor'un en istikrarlısı Arseniy Batagov!

KANAT HATTINDA ZUBKOV

Trabzonspor’da kanat hattında ilk yarının en verimli süre performansını 1,276 dakika ile 17 maçta 15 kez ilk 11 başlayan Oleksandr Zubkov verdi. Zubkov bu periyotta 2 gol ve 3 asist üretti. 1 sarı kart gördü. Sağ kanatta Kazeem Olaigbe de 967 dakika ile 16 maçta 12 kez ilk 11 başlamasına rağmen gol veya asist katkısı sağlayamadı. Bek-kanat bağlantılarında Wagner Pina’nın 3 asist sekansı ve Zubkov’un skor katkıları, sağ koridor pas akışının en yoğun hattı olarak rakamlara yansıdı.