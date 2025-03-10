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        Trabzonspor'un iç saha performansı son buldu!

        Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, iç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, deplasman galibiyeti bulunmayan Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak büyük bir sürpriz yaşadı. Bu mağlubiyetin ardından bordo-mavili takımda teknik direktör Şenol Güneş'in geleceği tartışılmaya başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:03
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        Trabzonspor'un iç saha performansı son buldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sezon bordo-mavililer, iç sahadaki güçlü performansıyla dikkat çekmişti. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de 25 maçta topladıkları 32 puanın 27’sini Papara Park’ta elde ederken, deplasmanda sadece 5 puan toplayabilmişti. İç sahada dominant bir oyun sergileyen Karadeniz ekibi, deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi.

        HATAYSPOR MAÇINDA HÜSRAN

        Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında evinde Hatayspor’u konuk etti. İç sahadaki başarılı performansını sürdürmek isteyen bordo-mavililer, sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Hatayspor’a karşı alınan bu mağlubiyet, Trabzonspor camiasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

        İÇ SAHA PERFORMANSI SON BULDU

        Trabzonspor, bu sezon Papara Park’ta çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle taraftarının desteğini arkasına almıştı. 30 gol atıp, 12 gol yiyen Karadeniz ekibi, iç saha puan tablosunda 4. sırada yer almıştı. Ancak Hatayspor karşısındaki mağlubiyet, bu etkileyici seriyi sonlandırarak takımda moral bozukluğuna yol açtı.

        ŞENOL GÜNEŞ'İN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

        Trabzonspor’un iç sahada yaşadığı şok yenilginin ardından, teknik direktör Şenol Güneş’in geleceği sorgulanmaya başlandı. Deplasmanda yaşanan puan kayıpları ve iç sahadaki beklenmedik mağlubiyet, yönetim ve taraftarlar arasında büyük bir tartışma başlattı. Bordo-mavili camia, takımın geleceğiyle ilgili alınacak kararı merakla bekliyor.

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