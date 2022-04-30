Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un şampiyonluğunda ilkler yaşanabilir!

Bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da şampiyonluk için geri sayıma geçildi! Yıllar süren hasreti sonlandırmak için 1 puanın yettiği bordo-mavililerde hazırlıklar tamam!

  • 01
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karadeniz ekibine Antalyaspor karşısında şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.
  • 02
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    SAHASINDA 415 GÜNDÜR YENİLMİYOR

    Trabzonspor, iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 415 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
  • 03
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 17 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
  • 04
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Trabzonspor, böylece sahasındaki son 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Bordo-mavililer, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

     
  • 05
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    REKORU EGALE EDEBİLİR

    Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olması halinde Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale edecek. 
  • 06
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.
  • 07
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    ŞEHRİN NÜFUSU ÜÇ KATINA ÇIKTI

    Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, karşılaşmanın ardından yapılması planlanan kutlamalar için Trabzonsporluların şehre gelmeye başladığını ifade etti.
  • 08
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Trabzon'a günlük tarifeli uçak sayısının ortalama 25 iken iki katına çıktığı; otobüs seferlerinin de günlük 300 civarına çıktığı belirtiliyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşamak için şehre gelen insanlarla birlikte kentin nüfusunun üç katına çıktığı ve 1 milyondan fazla insanın bulunduğu kaydediliyor.
  • 09
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    24 OYUNCU İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAK

    Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez bu kademede bir şampiyonluk sevinci yaşayacak.
  • 10
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk görecek.
  • 11
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    11 YIL SONRA ANADOLU'DAN ŞAMPİYON 

    Trabzonspor, sezonu şampiyon tamamlaması halinde 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etmiş olacak. 
  • 12
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.
  • 13
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    TRABZON DIŞINDAN İLK TEKNİK DİREKTÖR

    Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

     
  • 14
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı. Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.
  • 15
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Abdullah Avcı, Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatması halinde, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettirmiş olacak.
  • 16
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, böylelikle 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakalayacak. Trabzonspor'da tüm şampiyonluklar da Türk teknik direktörlerle gelmiş olacak.
  • 17
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    BİLETLER BEŞ DAKİKADA TÜKENDİ

    Trabzonspor Kulübünün, Fraport TAV Antalyaspor maçı biletlerinin satışa sunulacağını açıklamasının ardından bekleyişe başlayan bordo-mavili taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesinde yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 50 metrelik kuyruk oluşturan taraftarlara, maç biletlerinin satışa sunulmasından 5 dakika sonra biletlerin tükendiği bilgisi verildi.
  • 18
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA ÇAĞRISI

    Trabzonspor, yayımladığı video ile şampiyonluk kutlamalarında havaya silah atılmaması çağrısı yaptı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "#MutluluğaKurşunSıkma #ŞAMP1" hashtagiyle yapılan video paylaşımında, hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta, şehit Eren Bülbül, sanatçı Kazım Koyuncu, eski başkanlardan Özkan Sümer, taraftarlardan da Mustafa Çelik ve Nazmiye nine karakterleri canlandırıldı.
  • 19
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Öte yandan sosyal medya paylaşımında, "Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazım Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye nine, Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz." ifadesine de yer verildi.

     
  • 20
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    12 BİN KİŞİ ÖNÜNDE ANTRENMAN YAPTI 

    Trabzonspor, Antalyaspor ile yapacağı maçın son antrenmanını taraftarı önünde gerçekleştirdi. Medical Park'ta 12 bin dolayında bordo-mavili taraftar, meşaleler ve 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.
  • 21
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Başkan Ahmet Ağaoğlu antrenman öncesi taraftarlar, üçlü çektirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular da tek tek taraftarları selamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.
  • 22
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    Antrenman bitiminde teknik direktör Abdullah Avcı, kucağında çocuğu olan bir baba ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın, 'Hocam seni yaratana kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Biz yaşayamadık. Şu anda ben yaşıyorum, oğlum da yaşıyor. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah hepinizden razı olsun." dedi. Bunun üzerine de Avcı, "Hepimizden razı olsun. Keyfini çıkartın." dedi.
  • 23
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    61 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün açıklamalar yaparak taraftara çağrıda bulundu ve kutlamalarla ilgili detaylar verdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara şu uyarılarda bulundu:
  • 24
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

    "Mesajımız şu; birbirimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabi böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Bu herhalde bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı yerden de havai fişek gösterisi ile kutlayacağız"
  • 25
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 26
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 27
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 28
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 29
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 30
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 31
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 32
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 33
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri
  • 34
    Trabzonspor'a şampiyonluk için kaç puan gerekiyor? Trabzonspor şampiyonluğunda tarihi ilkler... - TS haberleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.