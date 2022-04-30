Antrenman bitiminde teknik direktör Abdullah Avcı, kucağında çocuğu olan bir baba ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın, 'Hocam seni yaratana kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Biz yaşayamadık. Şu anda ben yaşıyorum, oğlum da yaşıyor. Şu çocuğa yaşattınız ya Allah hepinizden razı olsun." dedi. Bunun üzerine de Avcı, "Hepimizden razı olsun. Keyfini çıkartın." dedi.