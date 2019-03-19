Trabzonspor'un Süper Lig'de kalan maçları

Ünal Karaman yönetiminde ki Trabzonspor bu sene yaşadığı sakatlık sorunlarından şikayetçi. Kadrosunda Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak gibi genç yıldızları barındıran Bordo-Mavililer Avrupa yarışından kopmak istemiyor. Milli maçlar gerekçesiyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Karaman ve öğrencileri kalan maçları kayıpsız geçmek istiyor. İşte Trabzonspor'un kalan maçları:

27. hafta: Trabzonspor - Antalyaspor

28. hafta: Bursaspor - Trabzonspor (D)

29. hafta: Trabzonspor - Yeni Malatya

30. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor (D)

31. hafta: Trabzonspor - Kayserispor

32. hafta: Konyaspor - Trabzonspor (D)

33. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

34. hafta: Rizespor - Trabzonspor (D)

İLK YARIDAKİ MAÇLARI

10. hafta: Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor (D)

11. hafta: Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor

12. hafta: Y. Malatya 5 - 0 Trabzonspor (D)

13. hafta: Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

14. hafta: Kayserispor 0 - 2 Trabzonspor (D)

15. hafta: Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

16. hafta: Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor (D)

17. hafta: Trabzonspor 4 - 1 Rizespor