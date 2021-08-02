Saat 10.00´da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alanında pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen Kuruluş yıl dönümü etkinliğine; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ile Muhammet Balta, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonsporlu yöneticiler, eski başkan ve yöneticiler, kurul üyeleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan tören, Divan Başkanı Ali Sürmen ile Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu´nun Atatürk anıtına çelenk sunumuyla devam etti.

SAĞIROĞLU: UMUYORUM CAMİAMIZA ÖZLEDİĞİMİZ SEVİNÇLERİ YAŞATIRIZ

Çelenk sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor´un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Trabzonspor çok büyük bir ailedir. Bu ailenin her bir ferdi Trabzonspor´un başarısını ister, onun başarısı ile gurur duyar ve mutlu olur. Bizler de Trabzonspor´un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Umuyorum ki bu gayretimizin sonucunda camiamıza özlediğimiz sevinçleri yaşatırız" dedi.

SÜRMEN: CUMHURİYETLE BİRLİKTE DOĞMUŞ BİR KULÜBÜZ

Divan Başkanı Ali Sürmen ise yaptığı açıklamada, Trabzonspor´un kökünün Cumhuriyetin mücadele yıllarına dayandığını ifade ederek, "Cumhuriyetle birlikte doğmuş bir kulübümüz. Türkiye´de kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk´ün onur üyesi yapıldığı tek kulübüz. O nedenle Trabzonspor tarihini çok iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar günün anısına Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı´ya da etkinlik boyuncu yoğun ilgi gösterirken, bolca hatıra fotoğrafı çekildi.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN, TRABZONSPOR'UN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Başkan Ağaoğlu, "Şanlı Trabzonsporumuz 54 yaşında. Ama asırlara dayanan medeniyet ve futbol kültürüyle birlikte 54 artı yüzler yaşında. O asırlara dayalı medeniyetin kurduğu İdmanocağı, İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor, Bordo-Mavi renklerimizin çatısı altında birleşerek 2 Ağustos 1967’de Trabzonsporumuzu var etti. Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından Trabzonsporumuz kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, 'Devrimin Takımı' unvanına sahip oldu.

Tabii ki büyük olmak sadece kupalarla, madalyalarla veya kazanılan başarılarla ölçülemezdi. Büyük olmak aynı zamanda 'ağabey' olmak ve yol göstermekti. Büyük olmak cesaret vermek demekti. Bu anlamda kulübümüz; her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu.

Trabzonsporumuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır. Türk futboluna sayısız futbolcu, teknik direktör ve spor insanı kazandıran Trabzonspor, dün olduğu gibi bugün de aynı hüviyetini devam ettirmektedir. Bizler, tarihimizden aldığımız ilhamla bu şanlı kulübü yönetmenin şerefini ve onurunu taşıyoruz. Bizler dünü yaşayarak yarınlara yatırım yapıyoruz.

Zaman, asırların bu berrak, bu temiz rüyasını geleceğe taşımanın zamanıdır. Hepimiz anımsatalım tarihimize yön verenleri; tarihimize yön vereceklerden biri olmak ve tarihine yön verecekleri yetiştirmek için. Çünkü biz bildiğimizde, hepimiz sahip çıktığında şanlı tarihimiz geleceğe el verir. İşte bu duygudan hareketle şimdi daha da güçlü bir şekilde Trabzonsporumuza sahip çıkma ve sarılma zamanıdır. Bu vesileyle, başta kulübümüzün kurulmasında büyük emeği olan kurucularımızı ayrıca başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik kadrolarımızı, futbolcularımızı saygıyla selamlıyorum. Hayatta olmayanlara, Trabzonspor yolunda bu dünyadan göçüp giden taraftarlarımıza da rahmet diliyorum. Yaşasın Trabzonspor" ifadelerini kullandı.