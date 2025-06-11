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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor’da yeni sezon transfer çalışmaları: Aribo, Cerny, Copete, Puado! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor’da yeni sezon transfer çalışmaları: Aribo, Cerny, Copete, Puado!

        Trabzonspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde transfer listesine giren isimler arasında Joe Aribo, Vaclav Cerny, Jose Copete ve Javi Puado öne çıkıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:18
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        Trabzonspor'da gündem Cerny!
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        Trabzonspor, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavili kulüpte bir yandan ayrılacak oyuncularla ilgili görüşmeler devam ederken bir yandan da gelecek oyuncularla ilgili araştırmalar devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde transfer listesine giren isimler arasında Joe Aribo, Vaclav Cerny, Jose Copete ve Javi Puado öne çıkıyor.

        JOE ARİBO İÇİN TEMASA GEÇİLDİ

        İngiltere merkezli The Scottish Sun gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, Southampton forması giyen orta saha oyuncusu Joe Aribo’nun transferi için ilk görüşmeleri yaptı. Haberde Southampton’ın oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ve Trabzonspor’un kısa süre içinde resmi teklifte bulunabileceği belirtildi.

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        VECLAV CERNY GÜNDEMDE

        Çek basınına göre Wolfsburg forması giyen kanat oyuncusu Vaclav Cerny için Trabzonspor’un yaklaşık 9 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi ayırdığı iddia edildi. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin özellikle hücum hattında rekabeti artırmak için Çerný’yi istediği öne sürüldü.

        JOSE COPETE VE JAVİ PUADO DA LİSTEDE

        İspanyol basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Mallorca’nın savunma oyuncusu José Copete için 2 ila 4 milyon Euro arası bir teklif hazırlığında. Ayrıca, Espanyol’un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Javi Puado’nun da transfer listesinde olduğu ve Sevilla ile Atletico Madrid’in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

        DİĞER GELİŞMELER

        Öte yandan transfermarkt ve uluslararası basında yer alan haberlerde Trabzonspor’un Rangers’tan tanınan isimler John Lundstram ve Borna Barisic ile de ilgilendiği ileri sürüldü. Bordo-mavililerin transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

        Trabzonspor’un yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer operasyonunu kısa süre içinde tamamlayarak yeni isimleri Haziran ayı sonu kampa yetiştirmesi bekleniyor.

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