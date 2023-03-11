DHA

Trabzonspor´un sosyal medya platformlarından Youtube kanalı, siber korsanlar tarafından hacklendi. Kulübün geçmiş tüm videolarının silindiği kanalda, saldırı sonrası Tesla şirketi sahibi Elon Musk´ın canlı yayın söyleşisi yer alıyor.

Trabzonspor´un video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı video platformu Youtube´daki kanalı, siber korsanlarca hacklendi. Kanalın ismi ve logosu, Elon Musk´ın şirketi olan `Tesla´ ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk´ın, Tesla´nın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı. Kulüp yetkilileri, hesabın geri alınması için Youtube platformuyla iletişime geçti.