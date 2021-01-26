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Türkiye'de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,8 artarak 1 milyon 38 bin 905 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 87,3 azalarak 48 bin 328 adet oldu. Böylece 2020 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 990 bin 577 adet artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında 85 bin 300 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 63,9'unu otomobil, yüzde 12,8'ini kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,4'ünü ise minibüs oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,9 azaldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 231,0, traktörde yüzde 6,9 artarken, minibüste yüzde 26,7, kamyonette yüzde 25,3, otobüste yüzde 21,0, otomobilde yüzde 18,1, kamyonda yüzde 16,1 ve motosiklette yüzde 13,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,3 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 177,0, kamyonda yüzde 82,5, traktörde yüzde 56,7, motosiklette yüzde 45,4, kamyonette yüzde 39,8, otomobilde yüzde 30,4 artarken minibüste yüzde 61,1 ve otobüste yüzde 27,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 24 milyon 144 bin 857 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

544.6 BİN ARAÇ DEVREDİLDİ

TÜİK rakamlarına göre, Aralık ayında 544 bin 583 adet taşıtın devri yapıldı. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,2'sini otomobil, yüzde 17,6'sını kamyonet, yüzde 5,8'ini motosiklet, yüzde 5,4'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 2,5'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında 54 bin 488 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,2'si Renault, yüzde 13,4'ü Fiat, yüzde 9,3'ü Volkswagen, yüzde 7,3'ü Toyota, yüzde 7,2'si Peugeot, yüzde 6,2'si Ford, yüzde 5,3'ü Honda, yüzde 4,2'si Hyundai, yüzde 3,9'u Opel, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 3,3'ü Dacia, yüzde 3,3'ü BMW, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 2,0'ı Kia, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,0'ı Seat, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 50'si de benzinli oldu. Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 50,0'ı benzin, yüzde 40,9'u dizel, yüzde 5,5'i LPG yakıtlı olup, yüzde 3,6'sı elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK BEYAZ RENK TERCİH EDİLDİ

Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 281 bin 622'si beyaz renkli oldu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 601 bin 525 adet otomobilin yüzde 46,8,'i beyaz, yüzde 26,9'u gri, yüzde 7,6'sı mavi, yüzde 7,0'ı kırmızı, yüzde 6,9'u siyah, yüzde 1,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 1,0'ı diğer renklerde tercih edildi.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Türkiye'de 2020 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 24 milyon 144 bin 857 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 13,2, minibüslerde 14,4, otobüslerde 14,1, kamyonetlerde 12,3, kamyonlarda 17,2, motosikletlerde 13,7, özel amaçlı taşıtlarda 13,1 ve traktörlerde 24,2 olarak açıklandı.