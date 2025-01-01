Sürücü belgelerine geçici olarak el konulan sürücülerin belgelerini geri almaları için psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Yapılan değerlendirmeler sonucu sürücülerin sürücü belgelerini geri almalarına mani bir durum olmadığı anlaşılmalıdır. Bunun yanı sıra sürücü belgelerini geri almak isteyen sürücülerin idari para cezası da tahsil edilmiş olmalıdır. Psiko-teknik ve psikiyatrik değerlendirmelerden geçen ve idari para cezalarını ödeyen sürücüler 60 günlük sürenin sonunde sürücü belgelerini geri alabilirler. Kanunun son ihlalinin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde aynı madde kapsamında ikinci defa ceza alarak sürücü belgeleri iptal edilen sürücülerin yeniden sürücü belgesi almaları gerekmektedir. Yeniden sürücü belgesi alacak sürücüler, sürücü kurslarına başvururken psiko- teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucu alınan, sürücülüğe mani bir durumun bulunmadığını gösteren belgeleri sürücü kurslarına ibraz etmeleri gerekir.

Bu kanun kapsamında drift yapılan aracın sürücüsü aynı zamanda araç sahibi ise araç 60 gün trafikten men edilir. Sürücü araç sahibi değil ise araç trafikten men edilmez.

Trafiğe Kapalı Alanda Drift Yapmanın Cezası

Karayolları sorumluluk alanında kanun hükümlerine aykırı haraketler cezai yaptırıma tabi değidir. Fakat bu durum çok doğru anlaşılmalıdır. Örneğin trafiğe kapalı, başkalarına ait araçların bulunduğu bir garajda, drift yapamın sonucunda başkalarının can ve mal güvenliğine kast etmek sebibiyle cazai işlem uygulanabilir. Bir diğer örnek ve en sık karşılaşılan durumlardan biri ise kapalı pazar alanlarında drift yapmak. Kapalı pazar alanları da kamuya açık alanlar olduğu için cezai işleme tabi olunacak alanlardan biridir. Bir alanın karayolları sorumluluk alanı dışında olması cezai yaptırım uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir durumda ise kamu güvenliğini tehdit eden durumlar göz önünde bulunduruluyor.