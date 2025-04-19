Trafiğe martta 195 bin 682 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 13,7 azalarak 195 bin 628'ye geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 55,6 artarak 2 bin 239'dan 3 bin 484'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın üçüncü ayında 192 bin 198 adet artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 43 artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6, traktörde yüzde 8,7 artarken, otobüste yüzde 25,2, minibüste yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 13 azalış gösterdi.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 9,3, otomobilde yüzde 7 artarken, traktörde yüzde 43,1, motosiklette yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 29,4, kamyonda yüzde 9,2, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 3,3 azaldı. TOPLAM TAŞIT SAYISI 31.8 MİLYONA YAKLAŞTI Trafiğe kayıtlı araç sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 29 milyon 367 bin 254'den 31 milyon 788 bin 619'a yükseldi. Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,1'ini motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. REKLAM Devri yapılan toplam 821 bin 238 taşıttan yüzde 67,6'sı otomobil, yüzde 14,6'sı kamyonet, yüzde 10,4'ü motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 2'si kamyon, yüzde 1,7'si minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti. Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,4'ünün Renault, yüzde 8,6'sının Toyota, yüzde 7,8'inin Peugeot, yüzde 6,5'inin Volkswagen, yüzde 6,2'sinin Hyundai, yüzde 5,6'sının Fiat, yüzde 5'inin BMW, yüzde 4,5'inin Opel, yüzde 4,1'inin BYD, yüzde 3,9'unun Skoda, yüzde 3,8'inin Citroen, yüzde 3,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Chery, yüzde 2,8'inin Kia, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,7'sinin Nissan, yüzde 2,6'sının Dacia, yüzde 2'sinin Audi, yüzde 1,6'sının Honda, yüzde 1,3'ünün Mini ve yüzde 10,1'inin diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.