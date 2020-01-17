Trafik cezası sorgulaması günümüzde çok pratik yöntemlerle yapılabiliyor. Sürücüler trafik cezalarını ayrıntılı bir şekilde görüntüleyip ceza üzerindeki gecikme zammı ya da indirim gibi uygulamalar olup olmadığını da anlayabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezası ve otopark sorgulama sayfası ile sürücüleri büyük bir yükten kurtarıyor. Aynı zaman da E Devlet Kapısı'da buna ek iki sorgulama seçeneği ile borçlara açık kapı bırakmıyor. Ayrıca geçmiş borçlarınızı da saniyeler içerisinde görebilmenizi sağlıyor. Peki tüm bu sorgulamalar nasıl yapılıyor? Tek tek anlatıyoruz...

2020'nin trafik cezaları belli oldu

Yeni yılda trafik cezaları yüzde 22,58 artacak. Böylece yeni yılda en düşük ceza 104 lirayla taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere, en yüksek ceza ise 32 bin 719 lirayla işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara uygulanacak. Ehliyetsiz araç kullanana 2 bin 473 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 288 lira para cezası verilecek. Yaya veya okul geçitlerine, kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenler 598 lirayla cezalandırılacak. Drift/spin atanlara 6 bin 141 lira, alkollü araç kullananlara bin 228 lira ceza kesilecek.

DRİFTE 6 BİN 141 LİRA CEZA

Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar, 6 bin 129 lira cezayı ödemek zorunda olacak. Drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6 bin 141 lira ceza kesilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak, araç kullanan şahıslar 6 bin 333 lirayla cezalandırılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sigorta şirketlerine 9 bin 344 lira ceza kesilecek.

Yetkisiz olarak tescil plakası basan veya dağıtanlar, 12 bin 258 lirayla cezalandırılacak.

Araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli 20 bin 918 lira olacak.

Bu arada kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

EGM'DE TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

EGM internet sitesinden (https://www.egm.gov.tr/sayfalar/trafik_sorgulari.aspx) trafik cezası sorgulama ve otopark sorgulama yapılabiliyor. Araç sahibi, ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum yılını sisteme girerek son bir yıl içinde yazılmış trafik cezalarını görüntüleyebiliyor.

E DEVLET'TE PLAKAYA VE SÜRÜCÜ BELGESİNE YAZILAN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

- Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini yapabilmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

- E devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada sürücü belgesi bilgileri yani ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayfada adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada sürücü belgesine ait sınıflar hakkında bilgi de veriliyor.

BU 3 AÇIKLAMA VARSA BORCUNUZ YOK DEMEKTİR

Adınıza ya da ehliyetinize yazılmış borç yok ise E Devlet'in ilgili sayfasında(yukarıda anlattığımız) sorgulama yaptığınızda aşağıdaki bu 3 açıklama ile karşılaşırsınız;

- "Sürücü belgenize ait bir kısıt bulunmamaktadır

- Sürücü belgenize ait bir iptal bilgisi bulunmamaktadır.

- Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı sürücü belgesine veya şahsınıza yazılan herhangi bir ceza bulunamadı."

ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA

Bir yıldan daha eski trafik cezalarını E Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.

Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.

TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?

Plakanıza, ehliyetinize ya da şahsınıza yazılmış borcu tespit ettikten sonra (1 yıl içerisinde ya da daha eski fark etmeksizin) borçlarınızı nakit olarak vergi daireleri, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.