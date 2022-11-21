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Haberler Gündem Trafik son dakika: İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 53!
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İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 53!

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatilin ardından okulların açılmasıyla birlikte Maltepe D-100 Kara Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre saat 09.20 sıralarında trafik yüzde 53’e ulaştı

Trafik son dakika: İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 53!
İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 53!
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İHA

Haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Kara Yolu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem 7 günlük ara tatilinin bitmesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İHA'da yer alan habere göre servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

YÜZDE 53'E ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yoğunluk haritasına göre saat 09.20 itibarıyla trafik yüzde 53 olarak ölçüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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