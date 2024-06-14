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        Haberler Gündem Trafik Trafik yoğunluk son durum, 9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!

        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!

        Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, 75 vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından, trafik kazalarında can kaybını önlemek amacıyla bir dizi tedbirler alındı. 9 kentte valilik ve il emniyet müdürlükleri, bayramın birinci günü sabah 05.00'e kadar 'kamyon, tanker ve çekicilere' trafik yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:47
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        9 kentte kamyon ve tankerlere yasak!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik önlemlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

        "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında: Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir.

        "YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"

        1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 318 EDS yol denetimleri yapacaktır. Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım. Tüm bu uyarılara uyalım ki: Yolun sonu bayram olsun."

        Kurban Bayramı'nda, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı valilik ve emniyet müdürlükleri tarafından bayramın birinci günü sabah 05.00'e kadar 'kamyon, tanker ve çekicilere' trafik yasağı getirildi. İşte o kentlerimiz...

        Ankara Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'a kadar bazı yolları kullanamayacağını duyurdu.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için 'kamyon, çekici ve tanker' geçişlerine 2 gün boyunca izin verilmeyeceğini açıkladı.

        Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı tatiline çıkanların oluşturması beklenen araç yoğunluğu nedeniyle kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan, 16 Haziran saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmalarını yasakladı.

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        Sakarya Valiliği, bayram ve okullardaki tatil sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara engel olmak gayesiyle kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara 48 saatlik seyir yasağı getirdi. İlgili yasak 14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan itibaren, 16 Haziran Pazar günü saat 5.00’e kadar uygulanacak.

        Kastamonu’da alınan Kurban Bayramları tedbirleri çerçevesinde, D100 Karayolu’nun Kastamonu geçişinde bugünden itibaren, 16 Haziran Pazar günü saat 05.00’e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin geçişine izin verilmeyecek.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, şehir merkezinden İzmir istikametine geçişlerinin tedbirler kapsamında yasaklandığı belirtildi.

        Karabük Valiliği, bayram ve okullardaki tatil sebebiyle trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara engel olmak gayesiyle kamyon, tanker ve çekici cinsi araçlara 24 saatlik seyir yasağı getirdi.

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00’dan 16 haziran Pazar günü saat 05.00’a kadar D-650-03 Devlet Karayolu Sakarya, Bilecik, Kütahya istikametinde kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

        Yalova Valiliği tarafından Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayolu ve otoyollarda yoğunluğu azaltmak adına kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkışları yasaklandı. Yasak, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'den itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar sürecek.

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