Trafikte hız cezası ne kadar 2025? Trafikte aşırı hız ve radar cezası kaç TL?

TRAFİKTE HIZ CEZASI NEDİR?

Trafikte hız cezası, belirli bir yolda belirlenmiş hız sınırını aşan sürücülere uygulanan idari para cezasıdır. Bu ceza, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla uygulanır. Hız cezası miktarı, aşılan hızın oranına göre değişir ve genellikle şu şekilde sınıflandırılır:

Hız sınırını %10-%30 aşma: Daha düşük bir ceza uygulanır.

Hız sınırını %30-%50 aşma: Daha yüksek bir ceza verilir.

Hız sınırını %50'den fazla aşma: En yüksek ceza uygulanır ve bazı durumlarda ehliyete el konulabilir. Cezanın yanı sıra, hız sınırını sürekli ihlal eden sürücülere ceza puanı eklenir. Bu puanlar belirli bir limite ulaştığında, sürücünün ehliyetine geçici veya kalıcı olarak el konulabilir.

Hız cezaları, genellikle radar sistemleri, trafik polisleri veya elektronik denetim sistemleri (EDS) aracılığıyla tespit edilir. Ceza ödenmezse, gecikme faizi uygulanır ve yasal işlemler başlatılabilir.