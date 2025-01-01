Trafikte hız cezası ne kadar 2025? Trafikte aşırı hız ve radar cezası kaç TL?
Trafikte dikkatsizlik kazalara davetiye çıkarırken, sürücülerin araç kullanırken hız yapması en sık yapılan ihlallerden biri olmaya devam ediyor. Bu durum, hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atıyor. Karayolları Trafik Kanunu, bu tür davranışlar için ağır cezalar öngörüyor. 2025 yılında yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle, trafikte hız cezası da güncellendi. Peki, 2025 yılı itibarıyla bu ceza ne kadar oldu? İşte sürücülerin dikkatini çekecek detaylar...
Trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biri hız olarak karşımıza çıkıyor. Araç sürerken hızlanmak, sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu, bu ihlale karşı caydırıcı nitelikte para cezaları uyguluyor. 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranıyla, trafikte hız cezası tutarı da artırıldı. Peki, bu yıl trafikte hız cezası cezası kaç TL oldu? İşte sürücülerin kurallara uyması için bilmesi gereken yeni rakamlar...
TRAFİKTE HIZ CEZASI NEDİR?
Trafikte hız cezası, belirli bir yolda belirlenmiş hız sınırını aşan sürücülere uygulanan idari para cezasıdır. Bu ceza, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla uygulanır. Hız cezası miktarı, aşılan hızın oranına göre değişir ve genellikle şu şekilde sınıflandırılır:
Hız sınırını %10-%30 aşma: Daha düşük bir ceza uygulanır.
Hız sınırını %30-%50 aşma: Daha yüksek bir ceza verilir.
Hız sınırını %50'den fazla aşma: En yüksek ceza uygulanır ve bazı durumlarda ehliyete el konulabilir. Cezanın yanı sıra, hız sınırını sürekli ihlal eden sürücülere ceza puanı eklenir. Bu puanlar belirli bir limite ulaştığında, sürücünün ehliyetine geçici veya kalıcı olarak el konulabilir.
Hız cezaları, genellikle radar sistemleri, trafik polisleri veya elektronik denetim sistemleri (EDS) aracılığıyla tespit edilir. Ceza ödenmezse, gecikme faizi uygulanır ve yasal işlemler başlatılabilir.
2025 YILINDA HIZ CEZASI NE KADAR?
Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmaya 2 bin 167, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmaya 4 bin 512, yüzde 50'nin üzerinde aşmaya ise 9 bin 267 lira ceza kesilecek. Aynı yıl içinde 5 kez yüzde 50 üzerinde hız ihlali yapanların sürücü belgesi bir yıl geri alınacak.