Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilTrafikteki araç sayısı arttı - haberler
ABONE OL

Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı

Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,68 artarak 24 milyon 454 bin 396'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde 323 bin 635 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 11 bin 836 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 311 bin 799 arttı

Trafikteki araç sayısı arttı - haberler
AA

Türkiye'de Ocak-Mart döneminde 323 bin 635 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 11 bin 836 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 311 bin 799 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,68 artarak 24 milyon 454 bin 396'ya yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 130 bin 420 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 61,3 ile ilk sırada yer aldı.

Otomobili, yüzde 15,4 ile motosiklet, yüzde 13,8 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Bu artış minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Martta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 81 artış görüldü. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183,5, kamyonda yüzde 134,2, kamyonette yüzde 86,6, otomobilde yüzde 84,8, traktörde yüzde 74,7, motosiklette yüzde 67,4 olarak kayıtlara geçti. Minibüste yüzde 15,6 ve otobüste yüzde 9,5 azalış kaydedildi.

Ocak-mart döneminde 323 bin 635 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 11 bin 836 taşıtın kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 311 bin 799 arttı.

OTOMOBİLLERDE ÇOĞUNLUK DİZELLERİN

Martta devri yapılan toplam 690 bin 994 taşıt içinde otomobil yüzde 65,4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 17,7 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 4,2 ile traktör, yüzde 3,2 ile kamyon, yüzde 2,4 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 293 bin 727 otomobilin yüzde 38,2'si dizel, yüzde 36,4'ü LPG'li, yüzde 24,8'i benzinli, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 otomobilin yüzde 30,4'ü 1401-1500, yüzde 26,7'si 1300 ve altı, yüzde 18,5'i 1301-1400, yüzde 17,6'sı 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacme sahip araçlardan oluştu.

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'inin beyaz renkli olduğu görüldü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Musk'tan Tesla'nın karıştığı kaza hakkında açıklama
OTOMOBİLMusk'tan Tesla kazası hakkında açıklama
Karsan’dan Ukrayna çıkarması
OTOMOBİLKarsan’dan Ukrayna çıkarması!
Japon markadan elektrikli araç atağı - haberler
OTOMOBİLJapon markadan Tesla'ya rakip geldi
Yeni Hyundai Elantra satışa sunuldu! İşte fiyatı - haberler
OTOMOBİLEn çok satan modeli Türkiye'ye geldi
Tesla'nın otopilotu ABD'de 2 can aldı
OTOMOBİLOtonom araç ABD'de 2 can aldı
Otomotiv satış sonrasının ihracatı arttı
OTOMOBİLOtomotiv satış sonrasında ihracat arttı
İşte ikinci elde en çok talep edilen 10 otomobil - haberler
OTOMOBİLİkinci elde en çok onlar tercih edildi
TOGG'a dünyanın en prestijli tasarım ödülü
OTOMOBİLArtık ödüllü
Bursa günde 1300'ün üzerinde araç üretti
OTOMOBİLBursa günde 1300'ün üzerinde araç üretti
Son dakika: Fiyatları Nisan'a özel indirdiler - Otomobil haberleri
OTOMOBİLOtomobilde bahar indirimi