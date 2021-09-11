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Haberler Gündem Çevre Trakya'da kuraklık: Baraj ve nehirlerdeki doluluk oranını düştü - Haberler
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Trakya'da kuraklık, baraj ve nehirlerdeki doluluk oranını düşürdü

Trakya'da, yazın hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yeterli yağış olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı düşerken, kuraklık başladı. Edirne'de tarım arazilerini sulamada kullanılan Meriç ve Tunca nehirleri, dip seviyeyi görürken, haziranda yüzde 69 doluluk oranına ulaşan barajlarda yüzde 43 gerileme oldu. Kırklareli'de barajlardaki su yüzde 47'ye, Tekirdağ'da ise yüzde 40'a kadar geriledi.

Trakya'da kuraklık: Baraj ve nehirlerdeki doluluk oranını düştü - Haberler
Trakya'da nehir ve barajlar alarm veriyor
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DHA

Trakya'da son aylarda aşırı sıcaklar ve mevsim yağışlarının olmaması, tarım arazilerinin sulamasında kullanılan nehir ve barajlardaki su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Edirne'de önemli su kaynaklarından Meriç ve Tunca nehirleri, dip seviyeyi gördü. Meriç Nehri'nde suyun düşmesiyle birlikte oluşan kum adacıklarında otlar çıkarken, göçmen kuşlara ise yuva oldu. Tunca Nehri'nin yüzeyi, düşen su seviyesiyle yosun ve çöplerle kaplandı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Edirne DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün haziran ayı verilerine göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki barajların doluluk oranında büyük düşüşler oldu. Edirne'de içme suyu ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Süloğlu Barajı'nda, haziran ölçümlerinde yüzde 91 olan doluluk oranı, eylül ölçümlerinde yüzde 67'ye geriledi. Tarım arazilerini sulayan Altınyazı Barajı'nda ise haziranda yüzde 36 olan doluk oranı, yüzde 6'ya düştü. Kentte diğer sulama barajlarındaki toplam doluluk oranı ortalaması ise yüzde 69'dan yüzde 43'e geriledi.

Tekirdağ'ın önemli barajlarından Karaidemir'de, haziran ayında yüzde 27 olan doluluk oranı, eylül itibarıyla yüzde 10'a düşerken, yüzde 40 olan Türkmenli Barajı da yüzde 29 seviyesine geriledi. Kent genelinde barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 40 seviyesine geriledi.

Kırklareli'de ise özellikle içme suyunun sağlandığı Kayalıköy ve Kırklareli barajlarında büyük düşüş oldu. Haziranda yüzde 77 olan Kayalıköy, eylülde yüzde 40'a düşerken, Kırklareli Barajı'nda ise yüzde 96 olan oran, eylülde yüzde 52'ye geriledi. Kırklareli kent genelinde haziran ayında yüzde 79 olan toplam barajlardaki doluluk oranı, eylülde yüzde 47'ye geriledi.

'BU KADAR KURUMAMIŞTI'

Edirne'ye sık sık ziyarete geldiğini belirten İsa Mansuroğlu, nehirlerdeki doluluk oranı azlığını görünce şaşırdığını belirtti. Mansuroğlu, Burada daha önce çok su vardı, bu kadar kurumamıştı. Kışın tamamına yakını doluydu. Şimdi adacıkların çıktığını görüyoruz. Kuraklık etkili oluyor bu duruma sanırım. Görüntü üzüntü verici ama yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce yağışlar gelir ve nehir dolar. Tunca Nehri'nde ise durum daha kötü. Üstüne üstlük temiz değil. Görüntü gerçekten çok kötü. Bu görüntüler olmamalı dedi.

'CİDDİ KURAKLIK YAŞANIYOR'

Nehirlerdeki su seviyesinin çok düşük olduğunu belirten Cengiz Kavraman da Nehrin seviyesi gerçekten çok düşük, yağışları bekliyoruz. İnşallah beklenen yağmurlar gelir, nehirlerin seviyesi yükselir. Barajların da seviyesi düşük. Ciddi anlamda kuraklık yaşanıyor. Haziran ayından beri hiç yağmur yok Edirne'de diye konuştu.
Bölgenin mutlaka yağışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Kaan Hasanoğlu ise Nehir şu anda kurumak üzere. Böyle giderse iyice kuruyacak ve n'ehir' diye bir şey kalmayacak, mutlaka yağış olması lazım. Mevsim koşullarından dolayı şu anda kuraklık başladı, bu kötü etkiliyor bölgeyi. Umarım daha kötüye gitmez dedi.

'NEHİRDEKİ CANLILAR İÇİN DE SU SEVİYESİ ÖNEMLİ'

Meriç ve Tunca nehirlerinin Edirne'nin gözdeleri olduğunu belirten Gökdeniz Fiş, Meriç'te önceden su seviyesi oldukça yüksekti fakat son zamanlarda mevsim kurak geçtiği için yağış olmadığı için su seviyesi çok düştü. Mevsim böyle devam ederse su seviyesi daha da düşebilir. Burası Edirne'nin gözde yerlerinden. Bir an önce yağış olması lazım, nehrin daha da dolması lazım ki hem içinde yaşayan canlılar hayat bulsun hem de güzel görüntü ortaya çıksın diye konuştu.

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