Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023-2024 Yaz transfer dönemi son günü...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlaması ve ilk 4 haftanın geride kalması ile birlikte ilk transfer döneminin sonuna da yaklaşıldı. Yurt genelinde binlerce futbolsever, söz konusu duruma ilişkin en çok; transfer dönemi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta bitiyor aramaları yapıyor. İşte, kadrolarını güçlendirmeye devam eden takımlar için son günler hakkında detaylar...
Yaz transfer döneminde artık son dönemece girildi. Sezona büyük umutlarla giren kulüpler, takımlarına artık son takviyeleri gerçekleştiriyor. Futbolseverler ise, yaz transfer döneminin ne zaman ve saat kaçta biteceğine dair aramalar yapıyor. İşte, hem yaz transfer döneminin bitiş tarihi hem de kış transfer sezonu hakkında detaylar...
2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini açıkladı.
İşte, TFF tarafından yapılan 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri açıklaması!
YAZ TRANSFER SEZONU 26 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu