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Transfer sezonu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2023-2024 Yaz transfer dönemi son günü... Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlaması ve ilk 4 haftanın geride kalması ile birlikte ilk transfer döneminin sonuna da yaklaşıldı. Yurt genelinde binlerce futbolsever, söz konusu duruma ilişkin en çok; transfer dönemi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta bitiyor aramaları yapıyor. İşte, kadrolarını güçlendirmeye devam eden takımlar için son günler hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 14.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:18 facebook

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Yaz transfer döneminde artık son dönemece girildi. Sezona büyük umutlarla giren kulüpler, takımlarına artık son takviyeleri gerçekleştiriyor. Futbolseverler ise, yaz transfer döneminin ne zaman ve saat kaçta biteceğine dair aramalar yapıyor. İşte, hem yaz transfer döneminin bitiş tarihi hem de kış transfer sezonu hakkında detaylar...

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2023-2024 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonun yaz transfer döneminin ne zaman biteceğini açıkladı.



İşte, TFF tarafından yapılan 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri açıklaması!