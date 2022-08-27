Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz deviyle ilgili flaş iddialar geliyor...

ABONE OL
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Manchester United'tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Transfer döneminin sonuna gelinirken takım bulamayan Ronaldo bir takasta kullanılabilir!
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    İtalya basınına göre; Manchester United, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Napoli'nin Osimhen için talebi ise bir hayli yüksek!
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    100 milyon euro bonservis bedeli isteyen Napoli, bunun yanında Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katmak için hevesli.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Napoli, Portekizli yıldızın maaşının yüzde 70'inin ManU tarafından ödenmesini istiyor.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Manchester United'ın Napoli'ye vereceği cevap merakla bekleniyor.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    ANTONY İSYAN ETTİ!

    Manchester United'ın istediği bir diğer isim ise Ajaxlı Antony...
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Hollanda ekibinin ManU'dan gelen 90 milyon euro'luk teklifi reddetmesi Antony'i isyan ettirdi.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Gelişmelerle ilgili açıklama yapan Antony, şubat ayından bu yana kulübe 'beni gönderin' dediğini söyledi.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    Rekor teklife rağmen gidişine izin verilmeyen Brezilyalı oyuncu, hayallerinin peşinden gitmek istediğini ifade etti.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

    22 yaşındaki futbolcu, 2020'de 16 milyon euro karşılığında Sao Paulo'dan transfer edilmişti.
  • Transferde flaş gelişme! Ronaldo ve 100 milyon euro

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.