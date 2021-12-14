Dünya çapında gişe rekorları kıran Amerikan yapımı bilim kurgu filmi serisi Transformes'ın 4. filmi olan Transformers: Kayıp Çağ filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay yer alıyor. İşte fenomen film hakkında merak edilenler...

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI

Mark Wahlberg - Cade Yeager

Nicola Peltz - Tessa Yeager

Jack Reynor - Shane Dyson

Stanley Tucci - Joshua Joyce

Kelsey Grammer - Harold Attinger

Titus Welliver - James Savoy

Bingbing Li - Su Yuerning

Sophia Myles - Darcy Tirrel

T.J. Miller - Lucas Flannery

Dublaj Sanatçıları (Orijinal Sesler)

Peter Cullen - Optimus Prime

John Goodman - Hound

Ken Watanabe - Drift

John DiMaggio - Crosshairs

Robert Foxworth - Ratchet

Reno Wilson - Brains

Frank Welker - Galvatron

Mark Ryan - Lockdown

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ FİLMİ KONUSU NE?

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...