Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Transformers: Kayıp Çağ filmi oyuncuları kim, konusu ne?
ABONE OL

Transformers: Kayıp Çağ filmi oyuncuları kim? Transformers: Kayıp Çağ konusu ne?

Özgün ismiyle: Transformers: Age of Extinction filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. 2014 yapımı bilimkurgu filmi olan Transformers: Kayıp Çağ filmi aynı zamanda Transformers serisinin dördüncü devam filmidir. Transformers: Kayıp Çağ filmi oyuncuları kim? Transformers: Kayıp Çağ konusu ne?

Transformers: Kayıp Çağ filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Dünya çapında gişe rekorları kıran Amerikan yapımı bilim kurgu filmi serisi Transformes'ın 4. filmi olan Transformers: Kayıp Çağ filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay yer alıyor. İşte fenomen film hakkında merak edilenler...

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ FİLMİ OYUNCULARI

Mark Wahlberg - Cade Yeager

Nicola Peltz - Tessa Yeager

Jack Reynor - Shane Dyson

Stanley Tucci - Joshua Joyce

Kelsey Grammer - Harold Attinger

Titus Welliver - James Savoy

Bingbing Li - Su Yuerning

Sophia Myles - Darcy Tirrel

T.J. Miller - Lucas Flannery

Dublaj Sanatçıları (Orijinal Sesler)

Peter Cullen - Optimus Prime

John Goodman - Hound

Ken Watanabe - Drift

John DiMaggio - Crosshairs

Robert Foxworth - Ratchet

Reno Wilson - Brains

Frank Welker - Galvatron

Mark Ryan - Lockdown

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ FİLMİ KONUSU NE?

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mahkum oyuncuları: Mahkum dizisi uyarlama mı? Mahkum konusu
TELEVİZYON Mahkum dizisi oyuncuları ve konusu
Güldür Güldür Show oyuncuları yeni sezon oyuncuları kim, isimleri
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları
Sana Söz dizisi final yapıyor! Sana Söz oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Sana Söz dizisi oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı oyuncuları (Gülben, Esat, Ceylan) kim?
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı'nda Gülben evleniyor!
Destan dizisi hangi gün? Destan dizisi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Destan dizisi oyuncuları ve konusu
'Üç Kuruş'ta katil ortaya çıktı
TELEVİZYON 'Üç Kuruş'ta katil ortaya çıktı
TV Yayın akışı 14 Aralık 2021 Salı! Show TV yyaın akışında ne var
TELEVİZYON TV Yayın akışı 14 Aralık 2021
Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor All Star kadrosu
TELEVİZYON Survivor 2022 kadrosu belli oldu!
13 Aralık Reyting sonuçları Pazartesi... Dünkü reyting sıralaması
TELEVİZYON 13 Aralık Reyting sonuçları açıklandı
Üç kuruş 8. bölüm ön izleme - Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
TELEVİZYON "O tatlı küçük ağzımızı sıkı tutuyoruz"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.