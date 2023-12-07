Travis Scott İstanbul konseri ne zaman ve nerede yapılacak? Travis Scott İstanbul konseri biletleri...

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Travis Scott, 2018'de çıkardığı "Astroworld" albümü ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Albüm, Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmiş ve Grammy Ödülleri'nde adaylık elde etmiştir. "Astroworld" albümünden çıkan single'lar, müzik listelerinde üst sıralarda yer almış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğeni kazanmıştır.



Ayrıca müzik kariyerinin yanı sıra, Travis Scott birçok marka ile iş birlikleri yapmış ve modaya olan ilgisiyle de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda sahne performanslarıyla ünlüdür ve konserlerinde enerjik sahne şovlarıyla bilinir.



Scott 2017'nin Nisan ayında televizyon yıldızı ve girişimci Kylie Jenner ile çıkmaya başladı. 1 Şubat 2018 tarihinde ilk çocukları Stormi doğmuştur. Çift günümüzde ayrıdır.