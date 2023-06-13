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Treat Williams hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazası sonucunda 71 yaşında hayata veda etti

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  • Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    '1941', 'Hair', 'Everwood' gibi yapımlarla tanınan ve Hollywood'da bir çok yapımda yer alan 71 yaşındaki Treat Williams, ABD'nin Vermont eyaletindeki çiftliğinin yakınlarında motosikletiyle otoparka girmek isteyen bir otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

    Aracın ani manevrası karşısında çaresiz kalan Treat Williams’ın kazadan sonra ambulans helikopteriyle New York’a götürüldüğü fakat burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
  • Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Kaza sırasında kask taktığı açıklanan Treat Williams’ın motosikletinden uçtuğu  belirtildi. Williams’a çarpan aracın sahibi Ryan Koss’un kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı duyurulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
  • Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    '1941'

    Treat Williams’ın menajeri Barry McPherson, yaptığı açıklamada "Maalesef kaybettik. Çok iyi bir insandı ve çok yetenekliydi. Aktörlerin aktörüydü. Film yapımcıları onu severdi ve 1970’lerin sonundan beri Hollywood’un kalbindeydi" ifadelerini kullandı.
  • Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    İki çocuk babası olan Treat Williams, sık sık ailesiyle çiftliğinden fotoğraflar paylaşıyordu.

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