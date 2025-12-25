Habertürk
        1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:31
        1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
        Futbolda Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

        Yarın:

        20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

        27 Aralık Cumartesi:

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

        13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan

        16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen

        19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

        28 Aralık Pazar:

        13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir

        13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı

        16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

        19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran

        29 Aralık Pazartesi:

        14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar

