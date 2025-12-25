1.Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Futbolda Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
27 Aralık Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Atakaş Hatayspor: Alpaslan Şen
19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
28 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: Berkay Erdemir
13.30 Serikspor-Boluspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: Burak Pakkan
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: Burak Demirkıran
29 Aralık Pazartesi:
14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Burak Olcar