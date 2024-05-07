Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında ve küme düşme hattında puan durumu kızıştı. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında berabere kaldı ve rakibi Galatasaray ile puan farkı açıldı. Öte yandan alt kısımlarda yer alan Pendikspor, Antalyaspor deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı ve ligin bitimine üç hafta kala puan durumu yeniden şekillendi. Peki, Trendyol Süper Lig puan tablosunda son durum nedir? İşte, puan durumu ile 36. haftanın maçları...