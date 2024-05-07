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        Haberler Spor Futbol Trendyol Süper Lig puan durumu: Süper Lig'in 35. haftasında son durum ne? Süper Lig'te güncel puan tablosu - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın puan durumu ne? İşte 2023-24 sezonu güncel puan durumu!

        Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı dün oynanan Konyaspor- Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı- lacivertliler karşılaşmayı 0-0 tamamladı ve iki puan bıraktı. Düşme hattında yer alan Konyaspor ise kümede kalmak adına hayati bir puan aldı. Bu kapsamda futbolseverler ligdeki puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:29
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        Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında ve küme düşme hattında puan durumu kızıştı. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında berabere kaldı ve rakibi Galatasaray ile puan farkı açıldı. Öte yandan alt kısımlarda yer alan Pendikspor, Antalyaspor deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı ve ligin bitimine üç hafta kala puan durumu yeniden şekillendi. Peki, Trendyol Süper Lig puan tablosunda son durum nedir? İşte, puan durumu ile 36. haftanın maçları...

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        TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

        1. GALATASARAY - 96

        2. FENERBAHÇE - 90

        3. TRABZONSPOR - 58

        4. BAŞAKŞEHİR - 55

        5. BEŞİKTAŞ - 54

        6. ALANYASPOR - 49

        7. KASIMPAŞA - 49

        8. ÇAYKUR RİZESPOR - 49

        9. SİVASSPOR - 48

        10. ANTALYASPOR - 45

        11. ADANA DEMİRSPOR - 44

        12. SAMSUNSPOR - 42

        13. KAYSERİSPOR - 41

        14. ANKARAGÜCÜ - 39

        15. KARAGÜMRÜK - 37

        16. KONYASPOR - 37

        17. GAZİANTEP F.K - 35

        18. HATAYSPOR - 34

        19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 33

        20. İSTANBULSPOR - 16

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        3

        TRENDYOL SÜPER LİG 36. HAFTA FİKSTÜRÜ

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamının 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını duyurdu.

        İşte, Trendyol Süper Lig 36. hafta fikstürü;

        FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

        TRABZONSPOR- İSTANBULSPOR

        KARAGÜMRÜK- GALATASARAY

        KONYASPOR- SAMSUNSPOR

        ADANA DEMİRSPOR- GAZİANTEP F.K

        SİVASSPOR- BAŞAKŞEHİR

        KASIMPAŞA- ANTALYASPOR

        ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ

        HATAYSPOR- ANKARAGÜCÜ

        PENDİKSPOR- RİZESPOR

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