        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig’de 17. hafta heyecanı başlıyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig’de 17. hafta heyecanı başlıyor!

        Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın oynanacak Kocaelispor - Antalyaspor müsabakasıyla başlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:45
        Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor!
        Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 20 Aralık Cumartesi, 21 Aralık Pazar ve 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak.

        Trabzonspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Beşiktaş da bu hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bu hafta oynanacak maçların ardından sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

        Trendyol Süper Lig’de 17. hafta programı şöyle:

        Yarın

        20.00 Kocaelispor - Antalyaspor

        20 Aralık Cumartesi

        14.30 Konyaspor - Kayserispor

        17.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

        20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

        21 Aralık Pazar

        14.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

        20.00 Göztepe - Samsunspor

        20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

        22 Aralık Pazartesi

        17.00 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

        20.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

