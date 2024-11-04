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        Haberler Ekonomi Alışveriş E-ticaret Trendyolmilla Moda Festivalleri indirimlerini duyurdu - Alışveriş Haberleri

        Trendyolmilla Moda Festivalleri indirimlerini duyurdu

        Trendyolmilla 4-11 Kasım tarihlerinde geçerli olacak 'Süper Moda Festivali' ve 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 'Efsane Moda Festivali'ni moda tutkunları ile buluşturacağını açıkladı. Bu dönemde binlerce ürünün indirimli fiyatlarla sunulması amaçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 14:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:56
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        Kasım indirimleri başladı
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        Trendyolmilla, yeni mevsime yönelik ihtiyaçlarını en avantajlı şekilde tamamlamak isteyenlere festival gibi indirimler sunduğunu açıkladı.

        Şirket, 4-11 Kasım tarihleri arasındaki Süper Moda Festivali ve 26 Kasım-2 Aralık tarihlerindeki Efsane Moda Festivali ile montlardan kabanlara, trikolardan sweatshirtlere, bot ve çizmelere kadar kadın, erkek ve çocukların ihtiyacı olan tüm ürünleri; ilk siparişte 750 TL ve üzerine 100 TL indirim ve kargo bedava fırsatı, avantajlı ürünler, sürpriz kuponlar, son 30 günün en düşük fiyatları, peşin fiyatına taksit, kazandıran çark gibi fırsatları kendi uygulamasında kullanıcılarla buluşturacağını belirtti.

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