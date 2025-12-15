TROY, kampanya kapsamında Türk Hava Yolları web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, yurt içi veya Türkiye çıkışlı yurt dışı bilet alımlarında her bir bilet için 500 TL’ye varan indirim fırsatı sunduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında biletlenen ve 15 Aralık 2025 - 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olan kampanyada TROY logolu bireysel ve ticari kredi kartların yanı sıra, banka kartları ve ön ödemeli kartlar da kullanılabiliyor.

TROY kart kullanıcılarına indirimli seyahat etme imkânı veren kampanya; Türk Hava Yollarının tarifeli tek yön ya da gidiş-dönüş uçuşlarında, Economy ve Business Class biletlerde uygulanacak. İndirimden faydalanmak için, Türk Hava Yolları web sitesinden veya mobil uygulamasından bilet alırken, ödeme adımında “Kredi kartı / Banka kartı” seçeneğine tıklayıp TROY kartınızın bilgilerini girdikten sonra “Promosyon Kodu” alanına yurt içi uçak bileti alımlarınızda TROY500, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçak bileti alımlarınızda TROY500YD indirim kodunu kullanmanız gerekiyor. Sunulan indirim yolcu başına uygulanırken bir PNR numarası altında tek işlemde 7 yolcuya kadar bilet alınması da mümkün.