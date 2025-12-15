Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.332,11 %0,18
        DOLAR 42,7021 %0,02
        EURO 50,1499 %-0,02
        GRAM ALTIN 5.961,53 %1,00
        FAİZ 38,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,97 %2,39
        BITCOIN 89.622,00 %1,31
        GBP/TRY 57,0898 %-0,06
        EUR/USD 1,1736 %-0,03
        BRENT 61,41 %0,47
        ÇEYREK ALTIN 9.747,10 %1,00
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TROY kartlılara THY’den indirim - İş-Yaşam Haberleri

        TROY kartlılara THY’de indirim

        THY'den 15 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında satın alınan ve seyahat tarihi 15 Aralık 2025 - 18 Mart 2026 arasında olan biletlerde TROY kart kullanıcılarına her bir bilet için 500 TL'ye varan indirim uygulanacak. Kampanya, Türk Hava Yolları tarifeli yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuş biletlerinde geçerli olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        TROY kartlılara THY'de indirim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TROY, kampanya kapsamında Türk Hava Yolları web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, yurt içi veya Türkiye çıkışlı yurt dışı bilet alımlarında her bir bilet için 500 TL’ye varan indirim fırsatı sunduğunu bildirdi.

        Yapılan açıklamaya göre 15 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında biletlenen ve 15 Aralık 2025 - 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olan kampanyada TROY logolu bireysel ve ticari kredi kartların yanı sıra, banka kartları ve ön ödemeli kartlar da kullanılabiliyor.

        TROY kart kullanıcılarına indirimli seyahat etme imkânı veren kampanya; Türk Hava Yollarının tarifeli tek yön ya da gidiş-dönüş uçuşlarında, Economy ve Business Class biletlerde uygulanacak. İndirimden faydalanmak için, Türk Hava Yolları web sitesinden veya mobil uygulamasından bilet alırken, ödeme adımında “Kredi kartı / Banka kartı” seçeneğine tıklayıp TROY kartınızın bilgilerini girdikten sonra “Promosyon Kodu” alanına yurt içi uçak bileti alımlarınızda TROY500, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçak bileti alımlarınızda TROY500YD indirim kodunu kullanmanız gerekiyor. Sunulan indirim yolcu başına uygulanırken bir PNR numarası altında tek işlemde 7 yolcuya kadar bilet alınması da mümkün.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme