TRT 1 canlı izle ekranı (Galatasaray - Dinamo Kiev maçı): TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir?
TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri nedeniyle gündeme geldi. Bu akşam oynanacak Galatasaray - Dinamo Kiev maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarlama işlemlerini yapmak istiyor. Bu kapsamda TRT 1 uydu kanal bilgileri araştırılıyor. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, adım adım TRT 1 frekans ayarlama ve uydu bilgileri ile GS UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz izle ekranı...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında bu akşam Letonya temsilcisi RFS’ye konuk oluyor. Beşiktaş ise sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor. RFS Galatasaray maçı ve Beşiktaş Frankfurt maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz, kesintisiz, full HD takip edilecek. Temsilcilerimizin heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler 3 Ekim 2024 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarı için araştırmalarına başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile Beşiktaş Frankfurt maçı ve RFS Galatasaray maçı takip linki…
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?
Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.
'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz
LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.
Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.
TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI
Aşağıdaki linklere tıklayarak TRT 1 ve TRT Spor canlı izleme ekranlarına ulaşabilirsiniz.
TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN: https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
TRT YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2025 SALI
05:35 Hayatımın Neşesi
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev
20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Dilsiz
01:55 Kod Adı Kırlangıç
03:05 Masumlar Apartmanı