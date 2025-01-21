Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE (Galatasaray -Dinamo Kiev maçı) | TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz izle ekranı

        TRT 1 canlı izle ekranı (Galatasaray - Dinamo Kiev maçı): TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir?

        TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri nedeniyle gündeme geldi. Bu akşam oynanacak Galatasaray - Dinamo Kiev maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, TRT 1 frekans ayarlama işlemlerini yapmak istiyor. Bu kapsamda TRT 1 uydu kanal bilgileri araştırılıyor. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, adım adım TRT 1 frekans ayarlama ve uydu bilgileri ile GS UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında bu akşam Letonya temsilcisi RFS’ye konuk oluyor. Beşiktaş ise sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’u ağırlıyor. RFS Galatasaray maçı ve Beşiktaş Frankfurt maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz, kesintisiz, full HD takip edilecek. Temsilcilerimizin heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler 3 Ekim 2024 TRT 1 yayın akışı ve frekans ayarı için araştırmalarına başladı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ile Beşiktaş Frankfurt maçı ve RFS Galatasaray maçı takip linki…

        2

        TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

        Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

        3

        TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

        Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23

        Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323

        D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426

        D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26

        Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900

        Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22

        Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04

        Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22

        Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9

        4

        SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?

        Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

        'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz

        5

        LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.

        Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.

        6

        TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI

        Aşağıdaki linklere tıklayarak TRT 1 ve TRT Spor canlı izleme ekranlarına ulaşabilirsiniz.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN: https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        TRT SPOR CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        7

        TRT YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2025 SALI

        05:35 Hayatımın Neşesi

        08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:35 Masumlar Apartmanı

        17:40 İddiaların Aksine

        17:45 Ana Haber

        18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev

        20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Dilsiz

        01:55 Kod Adı Kırlangıç

        03:05 Masumlar Apartmanı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya mesajı: Hesap sorulacak
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'da otel yangını: 66 canımızı kaybettik!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları