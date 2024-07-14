TRT 1 ŞİFRESİ NASIL KALDIRILIR?

Kullanıcılar alternatif olarak ayarlar veya kurulum menüsüne giriş yaparak tek kanal arama menüsüne girmelidir. Uydu alanına “ Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket” seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getirin.

TRT 1 Frekans güncellemesini manuel olarak yapmak için Biss Key veya TP Eklemelisiniz.

Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın ardından Menüden ‘Transporder ya da Transporder Ekle’ seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Transporder Ekle seçeneğine girdikten sonra, kumandanızdan mavi tuşa basarak TP ekleme ekranına gidin. Yukarıda bulunan güncel frekans bilgilerini girdikten sonra “Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedin.

Menüzden çıkarak kanal ekranına gelmek için “ Exit” tuşuna basın yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonunda bulunmaktadır.

Kanal listeisnin sonuna giderek TRT 1 HD’yi bulun bu ayarları tamamladıktan sonra EURO 2024 maçları uydu üzerinden canlı olarak takip edilebilir.