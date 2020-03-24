EBA TV ders tekrarları, sabahki derslerin bitmesinin ardından araştırılıyor. EBA TV, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan verilmesi kararının ardından, derslerin anlatıldığı mecra olarak gündemde. Öğrenciler haftalık ders programında sabah yayınlanan derslerin tekrarlarını öğleden sonra ve akşam izleyebiliyor. İşte EBA TV ders tekrarları ile ilgili detaylar...

TRT EBA TV DERS TEKRARI İZLE

TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul - ortaokul için saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da, lise için 15.00-21.00 arasında izleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linkten de internet üzerinden dersleri ve tekrarlarını izleyebilirsiniz...

EBA TV DERS TEKRARLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

TRT EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EBA TV DERS İÇERİKLERİ

Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapıyor. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılıyor.

TRT-EBA TV'de ilk aşamada temel derslerle yayınlar başladı. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri veriliyor. Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanıyor ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yer alıyor .

Ortaokul kademesinde Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri yer alıyor. Lisede ise tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler veriliyor.

İNTERNETİ OLMAYANLAR EBA TV UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE NE YAPACAKLAR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) EBA TV ve uzaktan eğitim sistemi ile ilgili merak edilen sorulara verdiği yanıtta "Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV’nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA’yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler." ifadeleri kullanıldı.

ANNE BABALAR UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOCUKLARA NASIL DESTEK OLABİLİRLER?

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterilsin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz. Derslerden sonra birlikte konu tekrarı yapabilirler. Diğer zamanlarda ise birlikte bolca kitap okumaları bizim için çok değerli.