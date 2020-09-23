TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı

TRT, Ersin Düzen'in tartışmalara neden olan maaşı ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan TRT, Düzen'e aylık olarak 27 bin 500 TL hizmet bedeli ödendiğini ifade etti.
İşte yapılan o açıklama:
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