TRT Spor'da bu akşam EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi heyecanı var. Türkiye'nin muhtemel rakipleri bu akşam saat 20.00'da TRT Spor'da gerçekleştirilecek kura çekiminden sonra belli olacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 30 KASIM 2019
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.
13:45 Süper Lig Özetler
13:50 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Sigortam NET İTÜ BB.
14:45 Spor Haftasonu
16:00 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
18:00 UEFA EURO 2020 Kura Çekimi
22:00 Stadyum
TRT SPOR EURO 2020 KURA ÇEKİMİNİ CANLI YAYIN İZLEYİN
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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