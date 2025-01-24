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        Haberler Dünya Trump, El Salvador Devlet Başkanıyla yasa dışı göç ve ulusaşırı çetelerle mücadeleyi görüştü | Dış Haberler

        Trump, El Salvador Devlet Başkanıyla yasa dışı göç ve ulusaşırı çetelerle mücadeleyi görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile yaptığı telefon görüşmesinde, yasa dışı göçün durdurulması ve ulusaşırı çetelerin çökertilmesi konularını ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:41
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        Trump ve El Salvador Başkanı arasında 'göç' görüşmesi
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        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile Bukele telefonda görüştü.

        İki lider, görüşmede, yasa dışı göçü durdurmak ve ulusaşırı çeteleri çökertmek için birlikte çalışmayı değerlendirdi.

        Trump, bölgedeki liderliği ve "batı yarı küredeki diğer milletlere örnek teşkil etmesi" nedeniyle Bukele'ye övgülerini iletti.

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