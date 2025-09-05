Habertürk
        Trump, Elon Musk hariç teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı - Teknoloji Haberleri

        Trump, Elon Musk hariç teknoloji liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almaması dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:01
        Beyaz Saray'da Musk'sız teknoloji daveti
        Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.

        Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk, yemekte yer almadı.

        Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

        Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

        Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.

