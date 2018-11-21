ABD'de 'Şükran Günü' kutlamaları başladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl bir farklılık yaparak hangi hindinin affedilmesinin istendiğini halka soran online bir anket düzenledi. Anket sonucunda halk Peas ve Carrots isimli iki hindiden Peas'in kurtarılmasını istedi. Trump esprili bir dille "Adil bir yarış oldu" dedi, ancak geleneği bozmayarak iki hindiyi de affetti.

Beyaz Saray’ın bu yıl iki hindi arasında resmi internet sitesinde anket düzenlemesi sonrasında Trump’ın kararı seçmene bırakması sosyal medyada, "Tam bir tiyatro yapıyor" ve "Çok absürt" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

HİNDİ AFFI GELENEĞİ NEDİR?

Yıllardır her ABD Başkanı Şükran Günü öncesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Federasyonu tarafından hediye olarak gelen hindiyi geldiği çiftliğe geri göndermişti.

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