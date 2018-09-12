Daha önce Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı "Dengesiz (Unhinged)" adlı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçlamış, Trump da kendisini ırkçılıkla suçlayan Newman için 'köpek' demiş, 'ayak takımından bir yalancı' olmakla suçlamıştı.

Trump ile Newman arasındaki kavga büyürken, çeşitli Amerikan kanallarını dolaşan Newman, Beyaz Saray'daki görevi sırasında gizlice kaydettiği birtakım ses kayıtlarını da dinletmeye devam ediyor. Newman bu kez de Trump'ın çatışmalarda ölen Amerikan askerleriyle ilgili konuşurken 'dalga geçtiği' ses kaydı ile gündemde. Trump'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, Trump'ın bir grup Beyaz Saray çalışanı ile Nijer'de bir pusuda ölen Amerikan askerleri hakkında konuşurken, 'dalga geçerek şaka yaptığı' anlaşılıyor.

Trump'a ait olduğu iddia edilen sesin, "Birçok durumda insan vardı, Orta Doğu'dalardı şimdi de Afrika'dalar ve biliyorsunuz orada sorun çıkarıyorlar. Bu genç insanlar saldırıya uğruyor. 50 gerçek savaşçı tarafından saldırıya uğruyor. Bu gerçekten sert bir iş. Şu anda bir terörist olmak istediğimi sanmıyorum, olmayacağım" diyerek yanındakileri gülmeye teşvik ettiği kayıttan anlaşılıyor.

Trump açık şekilde gülüşlerden aldığı cesaretle, "Evlerine dönmek istiyorlar çünkü gerçekten olmak istedikleri yer burası. Şu anda bir terörist olmak isteyeceğimi sanmam" diye devam ediyor.

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