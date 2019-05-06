Trump'ın eski avukatı Michael Cohen cezaevine girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen cezaevine girdi

AA

Rusya soruşturmasında yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezası alan ABD Başkanı Donal Trump'ın eski avukatı Michael Cohen hapishaneye teslim oldu

Trump

ABD Başkanı Donal Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen özel soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen, cezasını çekmek üzere hapishaneye girdi.

AA'nın haberine göre New York'taki evinden sabah saatlerinde ayrılan Cohen, Otisville'deki federal hapishaneye geldi.

Cohen, hapse girmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söylenecek daha çok şey var ve gerçeği paylaşabileceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Aileme ve arkadaşlarıma yeniden kavuştuğumda ülke umarım yabancı düşmanlığı, adaletsizlik ve yalanların olmadığı bir yer olur." dedi.

Michael Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustosta kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralıkta 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Türkiye'den ABD'nin Kıbrıs açıklamalarına tepki!
DÜNYADışişleri'den ABD'nin Kıbrıs açıklamalarına tepki!
Venezuela'dan ABD'ye gözdağı: Karşılık veririz!
DÜNYAVenezuela'dan gözdağı: Karşılık veririz!
Boeing, 737 Max'lerdeki yazılım sorununu kazalardan önce biliyormuş
DÜNYABoeing'den korkunç itiraf!
Kim Jong Un'dan Maduro'ya destek!
DÜNYAKim Jong Un'dan Maduro'ya destek!
Hadi ipucu sorusu cevabı 6 Mayıs! Bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı sağlayan alışveriş yönteminin ismi nedir? 12.30 Mini Hadi ipucu
DÜNYAHadi ipucu sorusu cevabı
Almanya’ya sosyalist ütopyayı tartıştıran çocuk: Kevin Kühnert
DÜNYAAlmanya’ya sosyalist ütopyayı tartıştıran çocuk: ...
Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti
DÜNYAKorkunç yangını telefonuyla kaydetti!
Tayland'da 31 milyon dolarlık tören!
DÜNYAYoksul ülkede 31 milyon dolarlık tören!
Brunei Sultanlığı'nda eşcinsellerle ilgili kanun ertelendi
DÜNYAEşcinsel ilişkide idam cezası kararı!
Ünlü milyarder Povlsen, 3 çocuğuna veda etti!
DÜNYAÜnlü milyarderin 3 çocuğuna acı vedası!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X