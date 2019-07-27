Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Donald Trump, Obama'nın Oval Ofis'e kurdurduğu klima sistemi nedeniyle Beyaz Saray'dan sık sık gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Beyaz Saray'dan New Jersey'deki rezidansa gitmek zorunda kaldığını anlatan Trump, bu seyahatlerin asla tatil için değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama tarafından kurdurulan yeni klima sisteminden yakındı.

Trump, "Obama yönetimi, Batı Kanadı (rezidans) için yeni klima sistemi kurdurdu. Önceki sistem çok iyiydi. Şimdiyse ya çok sıcak ya da çok soğuk oluyor" dedi.