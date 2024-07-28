Trump'tan ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözü

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Nashville'de düzenlenen Bitcoin Konferansı'nda kripto para birimlerine ilişkin politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin kripto para ve Bitcoin teknolojisini benimsememesi halinde bunu Çin'in benimseyeceğini belirten Trump, Çin'in egemen olmasına izin veremeyeceklerini, Çin'in başarılı olmasını istemediğini söyledi.

Trump, "ABD'nin teknolojide, bilimde, imalatta, yapay zekada ve uzayda birinci olmasını istiyorum." diye konuştu.

ABD'nin "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını vurgulayan Trump, "Eğer kripto geleceği tanımlayacaksa, ABD'de çıkarılmasını, basılmasını ve üretilmesini istiyorum." dedi. Trump, "Bitcoin Ay'a gidiyor ve Amerika'nın bu yola öncülük eden ülke olmasını istiyorum." diye ekledi.

Göreve gelir gelmez Bitcoin ve kripto başkanlık danışma konseyi de atayacağını belirten Trump, bu konseyin görevinin tüm sektörün yararına şeffaf düzenleyici yönetmelikler hazırlamak olacağını ve bunu 100 gün içinde tamamlayacaklarını aktardı.

Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) "Bitcoin'i yok ettiğini" savunarak, "Göreve geldiğim ilk gün Gary Gensler'i kovacağım ve yeni bir SEC başkanı atayacağım." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 175 milyon insanın Bitcoin ve kripto para birimiyle ilgilendiğine işaret eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini kripto para birimine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle eleştirdi.

Ayrıca Trump, ABD başkanı olduğu sürece asla bir Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) olmayacağını kaydetti.

"BITCOININIZI ASLA SATMAYIN"

Bitcoin'in dolar için bir tehdit olmadığını savunan Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor." diye konuştu.

Trump, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulundu.

Seçilmesi halinde ABD'nin hükümetin sahip olduğu veya edineceği tüm Bitcoinlerin tamamını elinde tutacağını kaydeden Trump, bunun stratejik ulusal Bitcoin stokunun çekirdeğini oluşturacağını ifade etti.