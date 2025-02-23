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        Trump'tan Almanya seçimi yorumu

        ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin genel seçimde zaferini ilan etmesinin ardından "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 22:55 Güncelleme: 23.02.2025 - 22:55
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        Trump'tan Almanya seçimi yorumu
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        ABD Başkanı Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin seçimleri kazandığı gibi göründüğünü belirtti.

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        ABD gibi Almanya halkının da "uzun yıllar hüküm süren özellikle enerji ve göç konularındaki sağduyudan yoksun gündemden bıktığını" kaydeden Trump, "Bugün Almanya ve Donald Trump adındaki beyefendinin liderliğindeki ABD için büyük bir gün." ifadelerini kullandı.

        Trump, "Herkese tebrikler. Daha nice zaferlere." mesajını paylaştı.

        Almanya'da düzenlenen erken genel seçimlerde ilk sıraya yerleşen Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Başbakan adayı Friedrich Merz, zaferini ilan etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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