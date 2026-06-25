Trump'tan Birleşik Krallık'ın muhtemel liderine eleştiri: Bir kasabanın belediye başkanı sanırım

ABD lideri Trump, Birleşik Krallık'taki siyasi kriz ve yeni başbakanlık seçimi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstifa eden İşçi Partili başbakan Keir Starmer’ın Kuzey Denizi’ni daha fazla petrol sondajına açmış olması gerektiği yönündeki inancını yineleyen Trump, İngiliz başbakanına yönelik önceki açıklamalarının aksine daha sert ve iğneleyici eleştirilerde bulunmaktan bu kez kaçındı.

2024’te seçilmesinden sonraki aylarda Starmer, 2025 yılı için benzeri görülmemiş ikinci bir devlet ziyareti teklif ederek Trump’ı kendi safında tutmaya çalışmıştı. Ancak Birleşik Krallık'ın, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda İngiliz üslerini kullanma talebini başlangıçta reddetmesiyle ilişkiler soğumuştu. Starmer daha sonra ABD’ye bu üsleri kullanma yetkisi vermişti.

Starmer’ın yerine İşçi Partisi lideri ve başbakan olmak için şu ana kadarki tek aday olan Burnham hakkında soru sorulduğunda Trump şunları söyledi:

"Hiçbir şey bilmiyorum. Sanırım bir kasabanın belediye başkanıymış, öyle gördüm. Aşırı liberal, hem de fazlasıyla liberal olduğunu duydum; bu da muhtemelen Kuzey Denizi’ni sondaja açmayacağı anlamına geliyor. Biliyorsunuz, Keir Starmer’a oldukça iyi bir tavsiye vermiş ve ona 'Kuzey Denizi’ni aç' demiştim."