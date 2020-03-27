HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlarda, Amerikalı otomotiv devi General Motors'u eleştirdi.

Trump otomotiv şirketiyle anlaşıp koronavirüs mücadelesinde gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanları üreteceğini söyleyen General Motors'u sözlerini tutmadıkları için eleştirdi.

General Motors Üst Yöneticisi Marry Barra'ya da yüklenen Trump, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı tanıyan yasaya işaret ederek, "Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağız." ifadesini kullandı.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "General Motors, Ohio'da ahmakça terk ettikleri Lordstown tesisini ya da herhangi başka bir tesisi acilen açmalı ve hemen şu an ventilatör üretimine başlamalıdır. Ford, hadi hızlı bir şekilde ventilatör üretimine başlayın" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Bazı şirketlerden çok sayıda ventilatör satın aldıklarını aktaran Trump, bu şirketlerin isimlerini ve alınan ventilatör sayısını günün ilerleyen saatlerde açıklayacaklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü New York eyaleti hakkında da yorumda bulunan Trump, "Federal hükümetin gönderdiği binlerce ventilatör, New York depolarında duruyor. New York, hemen bunları gerekli yerlere dağıtmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanları üreteceğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun" ifadesini kullanmıştı.