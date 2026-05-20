Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Küba açıklaması: Tansiyon yükselmeyecek | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Küba açıklaması: Tansiyon yükselmeyecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki durumun "çok kötü" olduğunu ve halkın ABD'den yardım istediğini savunarak, "Küba'yı özgürleştireceğiz." dedi. Trump ayrıca, "Tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 23:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Küba açıklaması: Tansiyon yükselmeyecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki durumun "çok kötü" olduğunu ve halkın ABD'den yardım istediğini savunarak, "Küba'yı özgürleştireceğiz." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı bir mezuniyet töreninden Washington'a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının Küba ile ilgili sorularını yanıtladı.

        Küba'da ekonomik ve siyasi durumun "çok kötü" olduğunu savunan Trump, Küba halkının kendilerinden yardım istediğini ifade ederek, "Onlara yardım edeceğiz." dedi.

        Küba'da gıda ve elektrik sıkıntısı olduğunu anlatan Trump, Küba halkının ise "harika insanlar" olduğunu söyledi.

        ABD Başkanı, Küba konusunda uzmanlıklarının olduğunu ve halkın 65 yıldır bugünü beklediğini dile getirerek, "Küba'yı özgürleştireceğiz." yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Küba'ya yönelik ambargonun ne zaman kaldırılacağına ilişkin soru üzerine Trump, somut bir tarih vermekten kaçındı, ancak yakında bu konuyla ilgili açıklama yapacaklarını dile getirdi.

        Trump, ABD'nin Küba'da tansiyonu artırıp artırmayacağı konusunda ise "Tansiyon yükselmeyecek, buna gerek yok. Bakın, ülke parçalanıyor. Orası tam bir felaket, (yönetim) kontrolü kaybetmiş durumdalar, Küba'nın kontrolünü gerçekten kaybettiler." değerlendirmesini yaptı.

        Trump'ın Küba ile ilgili değerlendirmeleri, ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche'nin, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmak"la suçlayan iddianameyi açıklamasından kısa süre sonra geldi.

        Küba'nın eski lideri Castro hakkındaki iddianameyi açıklayan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürme ve başka suçlarla" itham edildiklerini açıklamıştı.

        ABD basınına göre, 2021'de Küba Komünist Partisi liderliğinden resmen istifa eden Raul Castro, hala ülkenin en güçlü figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Biz millet davasının peşinden koştuk"

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarımıza hoşgeldiniz safalar getirdiniz diyorum. Rabbim day...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        İtiraf eski eşten geldi
        İtiraf eski eşten geldi
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor