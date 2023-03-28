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Haberler Sağlık TSH Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? TSH Düşüklüğü Belirtileri
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TSH nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? TSH düşüklüğü belirtileri

Tiroit, boyunda yer alan kelebek şeklinde küçük bir bezdir. Ve bir kişinin sağlıklı olabilmesi için tiroid hormonlarının düzenli ve dengeli çalışması gerekmektedir. TSH ise tiroit bezlerini uyararak hormon üretimini ve salınımını arttırır. TSH ve tiroid bezleri arasında ters bir orantı söz konusudur. İşte kan sayımı sonuçlarında görebileceğimiz TSH nedir, neden olur? TSH düşüklüğü belirtileri nelerdir? TSH ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

TSH Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? TSH Düşüklüğü Belirtileri
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TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon) veya tirotropin, tiroit bezlerini uyaran bir hormondur. TSH bunu beyinde hipofiz olarak isimlendirilen bir alandan kana salar. Kandaki TSH düzeylerinin normal aralık içerisinde olması tiroid bezlerinin düzgün çalıştığının bir göstergesidir. TSH tetkiki ise TSH hormonunun kandaki seviyesini ölçmek için kullanılan bir parametredir. Bu testin sonuçlarına göre TSH değerinin normal ya da yüksek veya düşük olduğuna kara verilir. Peki TSH normal değeri kaç olmalı? TSH düşüklüğü belirtileri nelerdir? TSH düşüklüğü kanser belirtisi mi? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

TSH Nedir?

TSH (Tiroid Stimüle Edici Hormon) veya tirotropin, hipofiz bezinden salgılanan ve tiroid bezinin tiroid hormonları üretmesini ve salgılamasını düzenleyen bir hormondur. Tiroid hormonları, vücudun enerji kullanımı, metabolizma, büyüme ve gelişme gibi çeşitli işlevlerinde önemli rol oynar. TSH, tiroid fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan kan testlerinde ölçülür.

TSH Normal Değeri Kaç Olmalı?

TSH normal değerleri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, TSH seviyeleri şu şekilde değerlendirilir:

  • Normal: 0.4 - 4.0 mIU/L
  • Düşük: <0.4 mIU/L
  • Yüksek: >4.0 mIU/L

Doktorlar, TSH seviyelerini tiroid hormonları T3 ve T4 ile birlikte değerlendirirler. Tiroid fonksiyon bozukluklarının teşhisi ve tedavisi için bu değerlerin dikkate alınması önemlidir.

TSH Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

TSH düşüklüğü, doğrudan kanser belirtisi olarak kabul edilmemekle birlikte, tiroid beziyle ilgili problemlerin bir göstergesi olabilir. Düşük TSH seviyeleri, genellikle hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) durumuyla ilişkilendirilir ve uygun tedavi gerektirir. Tiroid kanseri, düşük TSH seviyelerinin nedeni olabilecek tiroid problemlerinden biri olmakla birlikte düşük TSH seviyeleri tek başına kansere işaret etmez.

TSH Düşüklüğü

TSH düşüklüğü, kan TSH seviyelerinin normalden düşük olduğu durumdur. Bu durum, tiroid bezinin aşırı aktif olduğunu ve fazla miktarda tiroid hormonu ürettiğini gösterebilir. TSH düşüklüğü, hipertiroidizmin bir belirtisi olabilir ve tedavi gerektirir.

TSH Düşüklüğü Belirtileri

TSH düşüklüğü belirtileri şunları içerebilir:

  • Hızlı kalp atışı
  • Anksiyete
  • Sinirlilik
  • Terleme
  • Kilo kaybı
  • Uyku problemleri
  • Titreme
  • İştah artışı
  • Sıcak basması veya aşırı duyarlılık

TSH Düşüklüğü Neden Olur?

TSH düşüklüğüne neden olan bazı faktörler şunlardır:

  • Graves hastalığı: Otoimmün bir bozukluk olan Graves hastalığı, tiroid bezinin aşırı aktif olmasına ve hipertiroidizme neden olur. Bu durum, TSH düşüklüğüne yol açabilir.
  • Tiroid adenomu: Tiroid bezindeki iyi huylu tümörler (adenomlar), fazla miktarda tiroid hormonu üretebilir ve TSH düşüklüğüne neden olabilir.
  • Tiroidit: Tiroid bezi iltihabı, tiroid hormonlarının anormal salınımına yol açabilir ve TSH düşüklüğüne neden olabilir.
  • Hipofiz bezinin yetersiz fonksiyonu: Hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonunun düşük seviyeleri, hipofiz bezinin yetersiz fonksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilir.
  • İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle tiroid hormonları veya beta-blokörler gibi, TSH düşüklüğüne neden olabilir.

TSH Düşüklüğü Ne Demek?

TSH düşüklüğü, kan TSH seviyelerinin normalden düşük olduğu ve tiroid bezinin aşırı aktif olduğunu gösteren bir durumdur. Bu durum, hipertiroidizme neden olabilir ve uygun tedavi gerektirir. Doktorlar, TSH düşüklüğünün nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için kan testlerini ve diğer teşhis yöntemlerini kullanır. TSH düşüklüğü tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak ilaçlar, radyoaktif iyot tedavisi veya cerrahi gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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