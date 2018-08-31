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TSK son iki haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince 17-31 Ağustos'ta Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, 6'sı sözde lider kadroda olmak üzere, 86 terörist etkisiz hale getirildi

31.08.2018 - 20:10 | Güncelleme: AA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 17-31 Ağustos'ta PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Yürütülen operasyonlarda, 6'sı sözde lider kadrodan, yurt içinde 58, yurt dışında 28 olmak üzere, toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 19 piyade tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir makinalı tüfek, bir RPG-7 roket atar ile bol miktarda bu silahlara ait mühimmat, 19 el bombası, 5 telsiz, 5 kilogram amonyum nitrat, beş kilogram C-4 patlayıcı madde ve 21 kilogram tahrip kalıbı ele geçirilirken, 12 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlar sırasında 8 asker şehit olurken, 16 asker yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 75 bin 823 paket kaçak sigara ve 29 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4573 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker yaralandı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü, harekat kapsamında bugüne kadar 264 mayın ve bin 392 el yapımı patlayıcı imha edildiği belirtildi.

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