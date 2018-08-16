Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Başkanlığı’nın Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlediği operasyon, hem harekatın içerdiği imkân ve kabiliyetler hem de bu zorlu operasyonun sonuçları bakımından tüm otoritelerden tam not aldı.

Başarısıyla, “Film gibi operasyon” tabirini de aşan nitelikteki operasyonun detaylarına girmeden önce terörle mücadelede son dönemde yürütülen mücadeleyi, yeni yaklaşımı ve sahada yürütülen hazırlıkları anlatalım:

- FETÖ temizliği ve orduda arındırma süreciyle birlikte güvenlik birimleri arasındaki eşgüdüm, hızlı hareket etme, diğer imkân ve kabiliyetler artırıldı.

- Suriye’deki sıcak operasyonlar nedeniyle güvenlik birimlerinin bu bölgeye yoğunlaşması söz konusuydu ancak burada kazanılan deneyimler, bir yandan da yeni terörle mücadele yaklaşımının sahaya yansıtılması zorunluluğunu doğurdu.

- Türkiye sınırı içinde de terör örgütüne ağır darbeler vuruldu; bunun dışarıda devam ettirilmesi, güney hattından Irak-Suriye geçişliliğinin önlenmesi ihtiyacı doğdu.

- Özel hedeflere odaklı bir strateji hayata geçirildi. İHA ve SİHA’lar oyun değiştirici oldu. Telsiz kestirmeleri ve İHA’ların istihbaratı aldığı noktaya doğrudan yönelmesi, insan istihbaratında etkinlik, Hava Kuvvetleri ile üst seviyede koordinasyon, karadan sızma yetenekleri, PKK’nın lider kadrosunun hareketsiz kalması, rahat hareket edememesi, hareket ettiğinde fark edilmesi sonuçlarını doğurdu. Terörist sızmalar büyük ölçüde engellendi.

- Operasyonel kabiliyetleri giderek baskılanan terör örgütü, “Türkiye her şeyimizi biliyor” diyerek zorunlu olarak daha az görünür olmaya, daha az hareket etmeye başladı.

- Türkiye Irak’ta sınıra yakın bölgelerde yeni özel kuvvet üsleri inşa etti; var olanları büyüttü. Anlık harekatlar, nokta operasyonlar, sahadan komuta edilmeye başlandı.

- Suriye’nin Kandil’le bağlantısı kesmenin yolunun, terör örgütünün yönetici kadrosunun yok edilmesinden geçtiği sonucuna varıldı. Özel operasyon birimleri oluşturuldu.

- Terörle kaynağında mücadele etme stratejisi kapsamında, sahada çok önemli hazırlıklar yapıldı çünkü Türkiye içinde örgüte karşı elde başarı ve tecrübenin sınır dışına yansıtılması gerekiyordu.

40’TI, 39 KALDI

KCK Yürütme Konseyi olan, “Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden’in müthiş bir operasyonla öldürülmesinin çok önemli sonuçları var. Birincisi artık PKK’nın sözde beyin takımından artık 39 kişi kaldı; onlar da kendilerini güvende hissetmiyorlar. Örgüt açısından Türkiye sınırına uzak olmak artık güvenlik kalkanı sağlamayacak. Türkiye artık uzaktaki terör hedeflerine ulaşma potansiyelini bu operasyonla ortaya koymuş oldu. TSK’nın ve MİT Başkanlığı’nın imkân ve kabiliyetleri, eşgüdümü, ortaya çıkan fırsatların heba edilmeden değerlendirilmesi, beraberinde başarılı operasyonlar getirdi. Zorlukları ve hata barındırma potansiyeli olan bu tür operasyonları; ABD, Rusya, Çin, İsrail gibi ülkeler yapabiliyordu; artık Türkiye de yapıyor.

OPERASYONUN MESAJLARI

Türkiye sınırına uzak, güneyden Suriye-Irak arasında bir geçiş noktası olan Sincar-Karaçok dağı vadisi, terör örgütünün eleman ve lojistik transferi açısından çok önemli bir yer. Sincar’ın batısındaki Şilo vadisinde terör örgütünün bir kampı bulunuyor. Terör örgütü elebaşı İsmail Özden bu kamptan ayrılan konvoyda vuruldu. Jetler önce Bora köyündeki kampı vurunca, PKK’lılar buradan dağılmaya başlıyor. Burası aslında PKK’nın operasyon beklediği bir kamp değil. En az üç atışla vurulan kamptan kaçmaya çalışan Özden, diğer F-16’nın nokta hedefi olmaktan kaçamıyor.

Operasyonun sadece terör örgütü hedeflerini, nerede olursa olsun bertaraf etmedeki kararlığı gösterme açısından başarılı sonuçları olduğu gibi ABD’nin terör örgütü üzerinden kuzey Irak ve ileride Suriye yönünde yapılanmasını da reddetme açısından önemli sonuçları oldu. Türkiye en son Nisan 2017’de Sincar- Karaçok’u vurmuş, ardından ABD, Türk jetlerinin bu bölgeye uçuş hattına Mahmur-Erbil üssü üzerinde kısmi blokaj koymuştu. Türkiye ABD’ye de “Senin buradaki varlığınla ilgilenmiyorum, potansiyel terör unsurlarını kendi istihbaratım, askeri imkân ve kabiliyetlerimle vuruyorum ve vuracağım” mesajı vermiş oldu…

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