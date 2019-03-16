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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Duble iskender ve ayran söyleyen Tuba Büyüküstün, tatlı olarakta baklava yedi. Bol kalorili menüyü görenler oyuncunun fit halini nasıl koruduğunu merak eder gibi baktı.