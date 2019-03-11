Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, hayatında rol model olarak aldığı kadının teyzesi Ayten Tözüm olduğunu söyleyen Ünsal 'Rol modelim teyzemdir, müthiş bir kadındı, kendisini kanserden kaybettik, ufak yaşta Avrupa'ya yerleşip Hollanda'da yılın kadını ödülü alan bir insandı, hayatında hiç engel tanımadı, durmadan çalıştı' dedi. Moderatörün evlilik kurumu ile ilgili sorusu üzerine enteresan bir açıklama yapan Ünsal, "3 kere evlenip boşanan bir kadınım hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran gelişmeyen bir kurum zamanımızda biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor, annelerimizin dönemindeki insanlar değiliz, hayat değişiyor biz de değişiyoruz, teknoloji ilerliyor hayat teknolojik evreler geçiriyor, ama evlilik olduğu yerde kalıyor, evliliğin marka yönetiminin yeniden yapılması gerekiyor, bu hali ile ölmeye mahkum gibi görünüyor" dedi.

"SINIRLARI TANIMAYIN"

Kadınlar günü kapsamında katılımcılara başarı yolunda önlerine çıkacak engelleri nasıl aşmaları gerektiği yönünde görüşlerini açıklayan Ünsal, kendi başarısının arkasında yatan gerçekleri dinleyicilere de aktardı. Ünsal, 'Benim sınırlarım size biçilen rolleri yıkmaktır, haddini bil ile yönetiliyoruz, bu sınırları aşma becerimize göre başarılı oluyoruz, el alem ne der tarzı bir toplumda yaşadığımız için yerimizde karşımıza kadın olarak engeller sınırlar koyulabiliyor, ben kendimce şu engel ve sınırları yaşadım, güzel kadın aptal olur, mankenden oyuncu olmaz, oyuncudan yapımcı olmaz, sarışın eksik zekalı oluru yaşadım, bütün bunlara kulak tıkayıp, bildiğiniz yolda ilerlerseniz kendi başarı hikayenizi çizersiniz ' dedi.

"ARKADAŞLIĞIMIZIN NASIL EVRİLECEĞİNİ BİLMİYORUM"

Son günlerde hakkında eşi ile boşanma süreci devam eden Caner Karaoğlu ile aşk dedikoduları çıkan ve bir mekanda Karaoğlu ile yemek yerken görüntülenen Tuğba Ünsal aşk dedikoduları hakkında sorulan soruları yanıtladı. 'Evet bir arkadaşlığımız var ama benim ilişkilerim ilk günden ikinci güne gelişen bir şekilde işlemiyor, onların bitmiş bir ilişkisi var ve uzun zamandır da devam eden hukuki bir süreçleri var benim buna dahil olmam çocuğu olan bir anne olarak konuşmam doğru olmaz, ben kimsenin hayatına işleyişine dahil olmadım ve ben de arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum' dedi.