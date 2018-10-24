Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun yerine yönetim kurulu ihdas edildi. Böylelikle kurumun en üst karar organı yönetim kurulu oldu. Kurumun yeni yönetiminde bilim, teknoloji, Ar-Ge ve sanayi dünyasından isimlere yer verildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK’ta 3 yıl süreyle görev yapacak üyelerin, uzmanlık ve tecrübeleri doğrultusunda kuruma katkı verecekleri öğrenildi.
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İŞTE O İSİMLER
TÜBİTAK’ın yönetim kurulu başkanı mevcut başkan Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Yaklaşık 8 ay önce TÜBİTAK Başkanı olarak göreve başlayan Mandal, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi. Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkan vekili olarak da görev yapan Mandal, bir dönem Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini de üstelendi. Mandal’ın YÖK üyeliği ise devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, daha önce TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisi’nde (TÜBA) çeşitli görevlerde bulundu. Akıllı Robotlar ve Robotik Cerrahi ve Biyomedikal Elektronik alanlarında uzmanlığı bulunan Özkan, aynı üniversiteden mezun.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan, “Sağlık Ar-Gesi” konusunda uzman ve çok sayıda araştırması olan patent sahibi bir bilim insanı.
Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet İhsan Taşer, bilişim alanında yaptığı faaliyetlerle biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği’nden mezun olan Taşer, halen TÜBİTAK’a bağlı TÜBİMER İtiraz Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Bilişim şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve girişimcilik yapan İhsan Taşer, hızlı tüketim alanında kurumsal yönetişim yetkinliklerine sahip bir isim. Taşer, daha önce MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.
Milli insansız hava araçlarını geliştiren BAYKAR'ın genel müdürü Lütfü Haluk Bayraktar, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık, Uzay Kümelenmesi - SAHA İstanbul Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Üyesi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Bayraktar, Columbia Üniversitesi'nden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans sahibi.
Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, aynı zamanda TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı. 35 yılı aşkın sanayi alanında profesyonel olarak çalışmalar yapan Öztürk, İTÜ mezunu uçak ve makine yüksek mühendisi. Öztürk’ün Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İleri Üretim Sistemleri Çalışma Grubu Üyesi ve Metal Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi gibi STK görevleri de bulunuyor.
TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Aydın Ünal, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümünde okudu. Gazeteci, yazar ve yayıncı olarak uzun yıllar çeşitli kurumlarda çalıştı. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Ünal, TBMM’nin 25 ve 26’ncı dönemlerinde Ankara milletvekilliği de yaptı.
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