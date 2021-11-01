TÜBİTAK araştırmacısı evinde ölü bulundu 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu’nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ı, 30 Ekim Cumartesi günü evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, olay yerine gelen ekipler, Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.